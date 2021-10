Insigne arriva primo sul pallone, per questo non è fallo su Dragowski. Rigore chiaro per il Napoli ed è regolare anche il gol della Fiorentina

Per la settima giornata di Serie A, all’Artemio Franchi c’è il match clou Fiorentina-Napoli ed a dirigerlo è Simone Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Lo Cicero, in sala Var Aureliano.

Nella prima mezz’ora le squadre si studiano e succede poco o nulla. Al 28′ Fiorentina in vantaggio con Martínez Quarta, controllo VAR nell’occasione per una presunta spinta di Vlahovic su Rrahmani ma non vengono ravvisati gli estremi per annullare la marcatura: decisione corretta. Al 31′ ammonizione a Bonaventura per una manata su Mario Rui. Sozza decide per la sanzione condizionato più che altro dalla scenata del difensore partenopeo. Al 36′ calcio di rigore per il Napoli: Osimhen entra in area viola e Martínez Quarta gli frana addosso. Rigore netto e cartellino giallo per l’ex River. Insigne va al tiro, Dragowski respinge, ancora Insigne ed ancora respinta di Dragowski, arriva pero Lozano che insacca. L’estremo difensore viola chiede che il gol venga annullato per aver subito fallo da Insigne. L’episodio viene rivisto in sala VAR e la squadra arbitrale decide di convalidare; effettivamente nella ribattuta è l’attaccante napoletano a toccare prima la palla, il contatto con Dragowski è successivo ed effetto della dinamica di gioco, giusta la decisione di Sozza.

Si passa alla ripresa e dopo il raddoppio del Napoli troviamo al 52′ l’ammonizione a Pulgar per un fallo su Lozano. Stessa sorte tocca ad Anguissa che stende Gonzalez. Al 67′ ammonizione anche per Mario Rui che trattiene Sottil in volata d’attacco. Al 71′ manca un cartellino giallo a Politano che allontana la palla ritardando la ripresa del gioco. La gara si chiude con quattro minuti di recupero ed un’ultima ammonizione a Demme per un’entrata su Gonzalez.

Buona la direzione del giovane arbitro lombardo, solo piccole sbavature che però non ne condizionano la prestazione. Da migliorare a nostro avviso il posizionamento sul terreno di gioco visto che in alcune occasioni si è ritrovato lontano dall’azione.