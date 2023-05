Intanto a Toronto non ne possono più di Bernardeschi: da idolo a contestato, ora ultimo in classifica

Per il calciatore ex Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi, non è certo un bel periodo. La sua avventura in MLS, in quello che a sua detta diventerà uno dei campionati più importanti al mondo, è più che mai deludente. Dopo 13 gare, infatti, il Toronto è ultimo in classifica, con sole due vittorie stagionali.

Come riporta il portale de La Gazzetta dello Sport, nel mirino dei tifosi ci vanno proprio le due ‘stelle annunciate’, Bernardeschi e Insigne. I due italiani sono stati accolti come idoli e ora sono i primi a esser contestati. Emblematico quanto accaduto domenica scorsa, quando entrambi hanno abbandonato il campo insieme nella delusione generale.