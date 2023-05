Intanto Callejon vince la Segunda División in Spagna con la maglia del Granada

Dopo l’addio da svincolato alla Fiorentina, José María Callejón è tornato in Spagna, dove in questa stagione ha vestito la maglia del Granada in Segunda Division (la serie B spagnola). Proprio ieri sera è arrivata la notizia della vittoria del campionato da parte della squadra biancorossa, che con la vittoria casalinga per 2-0 sul Leganes, si è assicurata il titolo e il ritorno ne LaLiga.

A fine partita, le lacrime dell’ex attaccante viola: