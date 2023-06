Intanto Demme, che era anche sulle tracce della Fiorentina, dice sì all’Herta Berlino. Ma con il Napoli…

Secondo quanto riporta Sky Sport Germania, il centrocampista del Napoli Diego Demme avrebbe detto sì all’offerta dell’Herta Berlino. Il giocatore tedesco, ma di origini italiane, è disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di andare a giocare in Bundesliga.2, seconda serie dove è retrocesso l’Herta in questa stagione.

Per lui pronto un contratto fino al 2026 e dalla Germania filtra ottimismo sulla possibile chiusura dell’affare. Con il Napoli però non c’è ancora alcun accordo. Le prossime potrebbero essere ore decisive per il ritorno in Germania di Demme, che la Fiorentina aveva seguito attentamente nelle scorse finestre di mercato per rinforzare il centrocampo.