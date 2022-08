Intanto Deulofeu ricomincia la sua stagione sbloccando la prima ufficiale dell’Udinese

Sembrava destinato al Napoli e invece ad oggi non se n’è fatto di niente e Gerard Deulofeu è ripartito guidando l’Udinese: in questi giorni c’è il primo turno di Coppa Italia e i friulani in questo momento sono in vantaggio contro la Feralpisalò per 1-0. La rete su rigore l’ha segnata proprio lo spagnolo al 12′, dopo i 13 centri in campionato della passata stagione. La Fiorentina sembrava cercarlo a inizio mercato più che altro, mentre ad oggi l’indicazione sembra quella di affrontare la stagione con 4 esterni, sempre che un eventuale passaggio del turno in Conference non cambi le cose.