Intanto Gasperini prepara la partita contro la Fiorentina con a disposizione… cinque giocatori!

Sono solo cinque i giocatori sani che ha a disposizione di Gianpiero Gasperini in questi giorni per “preparare” la partita contro la Fiorentina: Palomino, Pezzella, Zappacosta, oltre ai portieri Rossi e Sportiello. Sono addirittura 17 i giocatori neroazzurri che saranno impegnati con le proprie nazionali fino a poche ore dalla sfida contro la squadra viola. Presenti a Zingonia ci sono anche Luis Muriel e Duvan Zapata, entrambi però infortunati e impegnati in un lavoro personalizzato. I due attaccanti sono in dubbio per la terza giornata. A riportarlo è calcioatalanta.it