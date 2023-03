Intanto Gollini a Napoli ha ritrovato amore e felicità: la sorella di Chiara Nasti si frequenta con l’ex viola

Passione calciatori in casa Nasti. La sorella di Chiara (futura moglie di Mattia Zaccagni e mamma del filgio del laziale), Angela, dopo la fine della storia con l’attaccante della Salernitana Federico Bonazzoli avrebbe infatti iniziato una relazione amorosa con un ex – anche se molto recente – calciatore della Fiorentina.

Pierluigi Gollini, passato al Napoli a gennaio nello scambio con Sirigu, avrebbe iniziato una relazione con la bella sorella della più famosa della Nasti. Il portiere della squadra di Luciano Spalletti ha festeggiato qualche sera fa a Milano il suo 28esimo compleanno in compagnia di tanti amici, compagni ed ex compagni di squadra e tra i presenti c’era anche l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne.