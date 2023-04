Intanto il Lech vince il derby di Poznan e mantiene il terzo posto in solitaria prima della Fiorentina

Nello stesso giorno in cui la Fiorentina pareggiava al Franchi contro lo Spezia, in Polonia a Poznan il Lech vinceva 2-0 il derby in casa contro il Warta. Decisiva una doppietta di Michal Skoras, che ha timbrato il cartellino al gol prima al 34′ e poi all’88’. Durante il match c’è stato spazio anche per ben due rigori sbagliati, uno per parte.

Con questi tre punti il Lech Poznan mantiene lontano il Pogon in classifica e si riporta al terzo posto in solitaria del campionato polacco con 47 punti. Giovedì la gara di andata dei quarti di finale di Conference League in programma allo Stadion Poznan.