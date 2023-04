Intanto il Monza rischia di perdere un centrocampista per la sfida contro la Fiorentina

In vista della gara contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15, il Monza ha svolto in mattinata un allenamento a porte aperte davanti a circa 100 tifosi. Palladino può contare sul gruppo squadra al completo, fatta eccezione per uno dei suoi migliori centrocampisti, che cerca un recupero record.

Secondo quanto riportato da Monza-news.it, Stefano Sensi si è allenato a parte e la sua presenza contro la Fiorentina rimane a forte rischio. Il numero 12 dei biancorossi, abituato agli infortuni durante la sua carriera, è dovuto uscire contro l’Inter per un problema muscolare. Rientrato in gruppo, invece, il giovane Filippo Ranocchia.