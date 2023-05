Intanto il Napoli recupera un attaccante in vista della partita contro la Fiorentina

La Fiorentina domani sarà a Salerno per la partita di campionato contro la Salernitana e, domenica, sarà nuovamente in Campania per la partita contro il Napoli. I partenopei sono pronti alla festa scudetto, che potrebbe già arrivare nelle prossime ore con il match contro l’Udinese. Ci sono aggiornamenti sulle condizioni di alcuni giocatori azzurri anche in vista della gara domenicale contro la squadra di Vincenzo Italiano.

In particolare Matteo Politano è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e tornerà a disposizione di Spalletti per la partita contro i viola. Ancora terapie invece per Mario Rui, le cui condizioni andranno rivalutate nei prossimi giorni. Lo scrive il club napoletano sul proprio sito.