Intanto il Pescara torna all’attacco per Spalluto. E punta anche un giovane viola alla fine del suo percorso in Primavera

Il Pescara ripensa a un giovane attaccante della Fiorentina, già cercato nella scorsa sessione di calciomercato. Si tratta di Samuele Spalluto, classe 2001 momentaneamente al Novara, che farà ritorno a Firenze il prossimo 30 giugno dopo tredici presenze e due reti nel club piemontese.

Ma non solo. Oltre a Spalluto, come riporta Il Centro, il Pescara sonda il terreno anche per un difensore che ha appena terminato il suo percorso con la Fiorentina Primavera, ovvero Lorenzo Lucchesi. Il ds Delli Carri è alla ricerca di profili per rinforzare la squadra e guarda in casa viola con particolare attenzione.