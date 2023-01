Intanto il Torino si rinforza con un bel colpo di mercato in vista della sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia

In queste ore il Torino è a lavoro per il tesseramento di Ivan Ilic. I granata, a sorpresa, hanno chiuso per il giocatore dell’Hellas Verona, quando sembrava ormai promesso sposo del Marsiglia. Secondo quanto riferisce il giornalista di DAZN Orazio Accomando, è impossibile che Ilic ci sia già domani a Empoli.

I documenti vanno consegnati entro le 12 del giorno precedente la partita. Juric lo avrà dunque a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì 1 febbraio al Franchi.