Intanto il West Ham abbatte il Leeds e si toglie i pensieri: gli Hammers potranno già pensare alla Fiorentina

Ultima gara casalinga vittoriosa per il West Ham in Premier League, con gli Hammers che hanno sconfitto al London Stadium il Leeds per 3-1. Dopo l’iniziale vataggio degli ospiti con Moreno, i padroni di casa hanno risposto con il gol di Rice nel primo tempo, dilagando poi nella ripresa con Bowen e Lanzini.

Tre punti he mettono la permanenza del West Ham in Premier League al sicuro anche per la prossima stagione, volando a +9 sulla zona retrocessione occupata proprio dal Leeds a una giornata dal termine (alcune squadre devono giocare ancora due partite). Adesso la squadra di Moyes potrà già pensare alla finale di Conference League contro la Fiorentina in programma il 7 giugno a Praga, non avendo altri obiettivi stagionali da raggiungere.