Intanto il West Ham vola in Portogallo in vista della finale contro la Fiorentina. Ewens: “I giocatori sono stati spinti al limite, è raro avere 10 giorni per prepararsi”

Josh Ewens è il preparatore atletico del West Ham e in questi giorni si trova ad Algarve, in Portogallo, insieme alla squadra di Moyes per il ritiro in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole sulla condizione atletica dei giocatori degli Hammers e sul ritiro del club inglese in terra portoghese: “Le finali sono ciò per cui giochiamo. Abbiamo lavorato duramente per tutta la stagione per questo momento, tutta la squadra non vede l’ora di giocare a Praga. Adesso per noi si tratta di preparare i giocatori e assicurarsi, a una settimana o giù di lì dal match, che siano pronti”.

E ancora: “È stata una stagione lunga e difficile, abbiamo giocato 56 partite in tutte le competizioni, quindi tutti sono stati spinti al limite, ma abbiamo la squadra quasi al completo in Portogallo e c’è un grande spirito. I giocatori conoscono l’importanza di questa partita e si stanno preparando al meglio. Perché ad Algarve? È bello allontanare i giocatori dal loro ambiente quotidiano. È molto raro che tu abbia dieci giorni per prepararti per una partita, quindi abbiamo pensato che fosse utile allontanarsi, anche solo per pochi giorni. Il bel tempo qui è garantito qui. Questa settimana, in Portogallo, sarà abbastanza leggera e basata sulla forma fisica, poi più ci avvicineremo alla partita, più torneremo alla nostra solita preparazione”.