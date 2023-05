Intanto in Svizzera sono già pronti per la semifinale di ritorno: il St. Jakob-Park è sold out per Basilea-Fiorentina

E se ieri sera il Franchi ha dato spettacolo nonostante la sconfitta della Fiorentina contro il Basilea, per la semifinale di ritorno in Svizzera il St. Jakob-Park non sarà da meno. La società rossoblù ha comunicato attraverso i propri social che lo stadio è andato completamente sold out, con i supporters del Basilea che dunque saranno vicini ai 38mila, la capienza massima dell’impianto.

Non ci sono aggiornamenti sui numeri dei tifosi viola che si metteranno in viaggio da Firenze alla volta della Svizzera. I tagliandi a disposizione dei tifosi viola dovrebbero essere poco più di 1700 ed è probabile che anche il settore ospiti vada esaurito.