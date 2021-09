Intanto in Turchia Balotelli segna e esulta in faccia all’allenatore avversario. E Montella lo difende… VIDEO

Dove c’è Mario Balotelli c’è polemica. Anche in Turchia. L’ultima querelle è avvenuta durante Besiktas-Adana Demirspor, quando l’attaccante italiano ha messo a segno il gol del momentaneo 2-3 con una gran botta sotto la traversa. Rete e esultanza polemica in faccia all’allenatore avversario Yalcin, che lo criticò ai tempi del Manchester City. Inutile dire che dopo il gesto si è acceso un gran parapiglia in campo. E l’allenatore degli ospiti Vincenzo Montella, ex Fiorentina, ha provato a difendere Balotelli: “In quel momento, parlando con Balotelli, gli ho detto di concentrarsi solo sulla partita. La sua mossa non è stata corretta, ma ci sono alcune dichiarazioni fatte prima, che non sono state altrettanto corrette”.