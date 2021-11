Intanto Kostic cambia procuratore: l’Inter è in vantaggio per lui, ma ci sono anche Fiorentina e Lazio

Adesso è ufficiale: a curare gli interessi dell’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte Filip Kostic da ora in poi sarà Alessandro Lucci. L’agente italiano ha nella sua scuderia giocatori come Scamacca, Zappacosta, Florenzi e Maggiore, giocatori tutti finiti nel mirino della Fiorentina in passato. Anche il portiere viola Antonio Rosati si affida a Lucci. Diversi infatti gli incontri in passato tra il procuratore e il direttore sportivo viola Daniele Pradè, con i due che si conoscono bene.

Nonostante questo l’Inter avrebbe già un principio di accordo per portarlo a Milano in estate. Su di lui ci sono però anche Lazio e Fiorentina. A riportarlo è calciomercato.com