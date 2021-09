Intanto Krastev arriva nell’Under 21 bulgara con un paio d’anni d’anticipo ed esordisce pure

Non sono molti i 2003 sparsi nelle varie Under 21 europee che in questi giorni si giocano alcune sfide di qualificazione al prossimo Europeo di categoria: tra questi però c’è Dimo Krastev, centrocampista della Fiorentina Primavera, nel gruppo di Aquilani già dalla scorsa stagione quando di anni ne aveva appena 17. Il bulgaro è stato convocato nell’Under 21 del suo paese dal ct Dimitrov e ieri sera ha fatto anche il suo esordio, entrando all’89’ nella sfida vinta per 2-0 contro la Moldavia. Una bella soddisfazione sicuramente per Krastev, reduce anche dal ritiro di Moena con il gruppo di Italiano.