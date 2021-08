Intanto la Fiorentina lavora anche per il futuro: un giovane terzino sinistro si aggregherà alla Primavera di Aquilani

Per questa stagione saranno Biraghi e Terzic i proprietari della fascia sinistra, ma la Fiorentina lavora anche in prospettiva. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, infatti, il club viola ha chiuso la trattativa per portare a Firenze Jakob Vadstrup Larsen, terzino sinistro danese classe 2003.

Il diciottenne farà parte della Primavera, ma sul suo contratto c’è un’opzione che gli permetterà di firmare un triennale quando uscirà dalla formazione giovanile. In attesa di capire se ci saranno altri innesti per la prima squadra di Italiano, la Fiorentina lavoro anche per il futuro.