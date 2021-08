Intanto la Fiorentina un attaccante lo compra ma per la Primavera di Aquilani: arriva dalla Paganese

Un colpo per la Primavera e per il suo attacco: si tratta del classe 2003 Ciro Capasso, preso in prestito dalla Paganese. Questo il comunicato del club campano:

“La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione a titolo temporaneo, fino al Giugno 2022, del giovane attaccante classe 2003 Ciro Capasso, proveniente dal Settore Giovanile azzurrostellato del Presidente Giuseppe Caiazzo“.