Intanto la Premier League sbarca negli USA di Commisso con un torneo estivo

Adesso è ufficiale: la Premier League in estate sbarcherà negli USA con un torneo tutto particolare. Si chiamerà Premier League Summer Series e a dargli vita saranno Aston Villa, Brentford, Brighton, Chelsea, Fulham e Newcastle. Le sei squadre di Premier si sfideranno in gare amichevoli in cinque grandi città della East Coast: Philadelphia, Atlanta, Orlando, Harrison e Landover.

Lo scorso anno anche la Serie A aveva proposto un torneo negli USA durante la pausa per i Mondiali, opzione poi decaduta nel corso dei mesi. E se Commisso aveva provato ad aprire le porte dello stato a stelle e strisce con la nuova sede della Lega Serie A negli Stati Uniti, adesso è la Premier a espandersi verso ovest.