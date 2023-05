Intanto la Roma rischia di perdere un top player in vista della finale di Budapest. E contro la Fiorentina…

In casa Roma preoccupano le condizioni di Paulo Dybala, ancora alle prese con i problemi alla caviglia che lo affliggono ormai da tempo e che lo mettono così in discussione per la finale di Europa League con il Siviglia, in programma alla Puskas Arena di Budapest il prossimo 31 maggio.

Prima dell’appuntamento con la finale europea, i giallorossi di José Mourinho affrontaranno la Fiorentina al Franchi sabato pomeriggio. L’incontro con i viola potrebbe diventare un test in vista della finale per l’attaccante ex juventino, che difficilmente però partirà dal primo minuto. Nell’ultima partita giocata dalla Roma contro la Salernitana, la Joya è stata esclusa dai panchinari all’ultimo minuto.