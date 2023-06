Intanto la Roma si sistema a centrocampo, ma potrebbe dover cambiare allenatore: la situazione di Mourinho è in bilico

Dalla sconfitta contro la Fiorentina, il futuro di José Mourinho è sempre più in discussione, specialmente dopo l’Europa League persa contro il Siviglia. Intanto, la Roma si mette al riparo a centrocampo con un acquisto a parametro zero: si tratta di Houssem Aouar, classe ’98 stellina dell’Olympique Lione.

Quali sono le opzioni del futuro di Mourinho? Ce n’è una molto allettante dal punto di vista economico, ovvero l’Al-Ahli, che ha offerto al portoghese un contratto biennale da 120 milioni di €, come riportato da Repubblica. Lo Special One ha rispedito al mittente, ma il club arabo ha organizzato un nuovo incontro a Londra per convincerlo.