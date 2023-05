Intanto l’allenatore del Basilea conquista l’attenzione di alcuni importanti club europei

Non si fa peccato a dire che il Basilea, raggiungendo la semifinale di Conference League dove affronterà la Fiorentina, è andata ben oltre le proprie aspettative. Merito anche di Heiko Vogel, tornato in Svizzera come direttore sportivo e poi inseritosi nel ruolo di allenatore dopo l’esonero di Alexander Frei.

Un rendimento in crescendo quello del suo Basilea, con il picco appunto del passaggio del turno in Conference contro i favoriti del Nizza. Tanto che Vogel – riporta TMW – è finito nel mirino di importanti club europei come Monaco e Herta Berlino. Non solo, perché anche il Genoa (la cui proprietà, 777 Partners, è per l’appunto la stessa dell’Hertha) avrebbe opzionato il tecnico del Basilea, ma più come alternativa visto che ad oggi il posto di Alberto Gilardino non sembra in discussione.