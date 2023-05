Intanto l’ex Fiorentina Hancko diventa campione d’Olanda con il Feyenoord

Momento di gloria per un ex giocatore della Fiorentina che, in maglia viola, non ha decisamente lasciato il segno. Stiamo parlando di David Hancko, difensore slovacco che ieri ha vinto il campionato olandese con il suo Feyenoord.

Per lui 29 presenze in campionato, due gol e quattro assist. Numeri importanti e un ruolo da titolare indiscusso nel club olandese che peraltro, acquistandolo dallo Sparta Praga la scorsa estate, mise a segno il colpo più costoso della sua storia. In questa stagione Hancko ha giocato anche dieci partite in Europa League.