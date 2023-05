Intanto l’ex viola Torreira potrebbe tornare in Serie A. I dettagli

Il centrocampista ex Fiorentina Lucas Torreira, attualmente in forza al Galatasaray, sta vivendo un’ottima stagione in Turchia dopo l’esperienza dell’anno scorso in maglia viola. L’uruguaiano potrebbe presto tornare in Serie A: è da tempo nel mirino di un club in zona Champions League.

Secondo quanto riportato dal portale de Il Messaggero, la Lazio è pronta a cedere il centrocampista Marcos Antonio, che non sta rispettando le aspettative. Due sono i nomi principali per sostituire il brasiliano: Rovella del Monza e proprio Lucas Torreira, che piace a Sarri già dall’ultimo calciomercato estivo.