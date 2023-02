Potrebbe continuare il pellegrinaggio estero per Pol Lirola, che potrebbe interrompere in anticipo il prestito all’Elche per trasferirsi in Turchia. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex terzino della Fiorentina potrebbe passare in prestito all’Alanyaspor.

Lo spagnolo ha aperto alla possibilità di trasferirsi a titolo temporaneo nel club allenato dall’italiano Francesco Farioli. Il mercato in Turchia terminerà mercoledì.