Intanto l’Istanbul Basaksehir abbandona la Conference League… in malo modo. Il Gent rifila quattro gol in un tempo ai turchi e vola ai quarti di finale

L’Istanbul Basaksehir, avversaria della Fiorentina nei gironi di Conference League, ha abbandonato la competizione europea. Oggi, infatti, si è giocato il primo degli ottavi di finale di ritorno e i turchi hanno perso in malo modo contro il Gent. La squadra belga, dopo il pareggio dell’andata (1-1), ha vinto con un sontuoso 1-4 a Istanbul, sul campo dove la Fiorentina ha perso (per ora) l’unica partita della sua Conference League.

Incredibile anche la dinamica dei gol subiti dal Basaksehir. Dal 31° al 34°, in soli tre minuti di gioco, i turchi hanno subito una tripletta, realizzata dal nigeriano Gift Emmanuel Orban. Chiude i conti Cuypers al minuto 37; a nulla serve la rete di Januzaj a due dal novantesimo. Al Gent bastano 360 secondi per accedere ai quarti di finale della competizione e per eliminare il club di Istanbul.