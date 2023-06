Intanto l’obiettivo principale del Barcellona diventa un altro… ma Amrabat rimane tra le alternative. La situazione

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è ormai corteggiato dal Barcellona da tanti mesi, praticamente dal termine del Mondiale in Qatar. Adesso, però, il marocchino, che sembra essere più indirizzato verso Madrid sponda Atletico, risulta tra le alternative dei Blaugrana, che tentano il tutto per tutto su altri profili.

Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona è in prima linea per Zubimendi della Real Sociedad, ma (se possibile) il suo acquisto risulta ancora più complicato: il club basco non si muove dalla clausola rescissoria di 60 milioni di €. Continuano, intanto, i contatti tra i Blaugrana e Ilkay Gundogan. Tre le alternative in secondo piano: oltre ad Amrabat, ci sono Kimmich e Ruben Neves.