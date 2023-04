Intanto Nzola (e fidanzata) fa visita a Firenze. Semplice giro turistico o indizio di mercato?

Secondo quanto riporta Lady Radio, nella giornata di ieri l’attaccante dello Spezia M’Bala Nzola è stato avvistato in centro a Firenze in compagnia della sua fidanzata Annabelle. Il giocatore bianconero si trovava in città per un giro turistico, ma l’interesse della Fiorentina per lui è cosa nota, vista anche la possibilità che in estate la società viola si metta alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Cabral.

Le foto della fidanzata nella città fiorentina sui social hanno confermato la sua presenza, ma al momento non ci sono avvisaglie di incontri con la società gigliata. Una bella giornata, tanta gente e le bellezze di Firenze: gli elementi per far innamorare Nzola del posto c’erano tutti.