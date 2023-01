Intanto Nzola si fa male e il suo addio allo Spezia diventa ancora più improbabile

Tra le idee superficiali del mercato di gennaio in ottica viola c’è anche Mbala Nzola, protagonista allo Spezia ormai da quattro stagioni e dietro solo a Osimhen in classifica marcatori, a quota 9. L’attaccante angolano è stato costretto però a fermarsi nelle ultime ore a causa di un problema muscolare al soleo della gamba destra: una lesione di primo grado che lo terrà fuori per circa un mese. Una novità che lo allontana inevitabilmente dal mercato, considerato che la Fiorentina ad esempio avrebbe bisogno di un attaccante pronto da lanciare subito e non certo da aspettare.