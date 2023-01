Intanto Sottil babbo riprende a vincere con la sua Udinese: “Europa? Non lo so, ma sicuramente siamo competitivi”

Mentre il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil deve ancora fare i conti con il recupero dalla pesante operazione e dall’infortunio di qualche mese fa, il padre Andrea, allenatore dell’Udinese, è tornato al successo in campionato dopo dieci turni. I tre punti conquistati al Ferraris di Genova consentono ai friulani di staccare la Viola di addirittura cinque lunghezze.

A tal proposito, Andrea Sottil ha parlato delle ambizioni della propria squadra al termine della gara, su DAZN: “Corsa per l’Europa? Sinceramente, non so dove questa squadra possa arrivare, ma sicuramente è competitiva, non si discute. Ora dobbiamo dare continuità a questa vittoria”.