Primo e ultimo allenamento per il Napoli di Luciano Spalletti quest’oggi dopo il pareggio scudetto contro l’Udinese e prima della partita interna contro la Fiorentina. I giocatori del club partenopeo sono scesi in campo nel primo pomeriggio per preparare la gara contro i viola.

In gruppo per l’intera sessione della seduta Matteo Politano, che dunque dovrebbe essere tra i convocati dopo i guai fisici, mentre ancora solo terapie per Mario Rui, che sarà out al Maradona.