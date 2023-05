Intanto Stankovic “fa fuori” Sabiri: il marocchino non convocato per Sampdoria-Torino

La Sampdoria sta lentamente scivolando lentamente verso la Serie B, tra i tantissimi problemi societari e gli altrettanti problemi in campo. Dopo il 5-0 subito al Franchi per mano della Fiorentina e le minacce di dimissioni da parte di Stankovic, i blucerchiati si preparano alla sfida contro il Torino. L’allenatore serbo ha diramato la lista dei convocati, della quale però non fa parte Abdelhamid Sabiri, giocatore della Fiorentina rimasto in prestito a Genova per 6 mesi dopo l’acquisto a gennaio.

Non si registrano infortuni per il marocchino, che a Firenze è sceso in campo al 72′ al posto di Lammers, senza tuttavia lasciare il segno in una gara già ben indirizzata. Secondo quanto scrive sampnews24.com, la scelta di Stankovic sarebbe tecnica, legata all’atteggiamento poco professionale del giocatore negli ultimi mesi. Proprio a Firenze Sabiri era stato al centro delle polemiche per una maglia regalata a un bambino tifoso viola presente in tribuna.