Intanto tra mercato e campionato, Belotti si fa male alla caviglia: un pericolo in meno per la Fiorentina?

Serata storta in tutti i sensi quella di ieri sera per Andrea Belotti che proprio per una storta alla caviglia ha dovuto lasciare il campo dopo 41 minuti del primo tempo di Torino-Cremonese, di Coppa Italia. I suoi compagni hanno poi vinto ai rigori ma il Gallo è rimasto vittima di un contrasto piuttosto duro alla caviglia destra: un colpo che verrà valutato nelle prossime ore ma che lo mette a rischio per le prossime partite di campionato: alla seconda di Serie A il Torino farà visita proprio alla Fiorentina.

Belotti per altro è uno degli indiziati a sostituire Vlahovic qualora il serbo dovesse lasciare la squadra viola: un’ipotesi al momento ancora molto lontana ma che in tal caso trasferirebbe il problema della caviglia in riva all’Arno.