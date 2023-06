Intanto un altro big starebbe per lasciare la Serie A e andare in Arabia ma stavolta è un allenatore

In Arabia stanno facendo sul serio a livello di investimenti sul calcio europeo e il prossimo nome saccheggiato potrebbe essere quello di un italiano, non un calciatore in questo caso ma un allenatore come Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sarebbe a un passo dalla firma per l’Al Hilal e dunque dall’addio alla Juventus, che così si troverebbe a dover trovare il sostituto in vista della prossima stagione.