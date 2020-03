Inter e Napoli si impuntano sul calendario, la Fiorentina dice sì a giocare domenica con l’Udinese: domani la decisione

Il nodo sulle giornate da recuperare a causa del Covid-19 si sta sciogliendo. Infatti, secondo quanto appreso da La Repubblica, il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino starebbe facendo delle telefonate tra le squadre di Serie A per recuperare le sfide rimandate nel prossimo weekend. Al momento però, solo diciotto club tra cui la Fiorentina sono per il sì, mentre Inter e Napoli per il no.

Lo schema ipotizzato, però, vedrebbe Sampdoria-Verona Sabato, Udinese-Fiorentina domenica sera e Lunedi le restanti. Tutte le gare dovrebbero giocarsi a porte aperte e, domani mattina, dovrebbe arrivare il via libera della Lega.

Inoltre è previsto un ulteriore turno dal 12 al 14 Maggio, con il campionato che si concluderebbe il 24 maggio. La Fiorentina accetterà di giocare la sera? Vedremo, intanto la situazione sembra schiarirsi.