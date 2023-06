Inter, il nome di Milenkovic è passato di moda: la lista dei possibili sostituti di Skriniar

Fino al rinnovo con la Fiorentina della scorsa estate, Nikola Milenkovic è da sente sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza dell’Inter. Il difensore serbo sarebbe stato individuato da Marotta come il sostituto ideale del partente Milan Skriniar. Negli ultimi mesi però l’interesse dei nerazzurri per i giocatore gigliato sembra essere diminuito notevolmente, tanto che, ad una giornata dall’addio del centrale sloveno, in nomi nella lista dei desideri dei nerazzurri sono altri.

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport il gruppetto dei candidati principali al momento è composto da Giorgio Scalvini dell’Atalanta e Trevoh Chalobah del Chelsea. Sullo sfondo resta anche la suggestiva ipotesi Pavard, che ha scelto di non rinnovare con il Bayern Monaco ma sul quale c’è l’interesse anche di molti altri top club europei.