Inter senza sponsor (insolvente) e per la finale con la Fiorentina la maglia sarà… vuota

Problemi non da poco per l’Inter che ha perso di fatto il sostegno del suo main sponsor, ormai insolvente da tempo: si tratta di Digitalbits che aveva già tradito allo stesso modo la Roma. E così come i giallorossi, anche i nerazzurri hanno deciso di togliere semplicemente lo sponsor dal petto: il danno totale per la società milanese si aggira sui 90 milioni di euro. Niente sponsor quindi e rottura confermata anche dalla stessa Digitalbits, con le maglie che rimarranno quindi vuote fino a fine stagione, compresa la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.