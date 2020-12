Inter unica pretendente concreta per il Papu Gomez e i nerazzurri provano a convincere la Dea con un ex Fiorentina

Secondo quanto riportato da SportMediaset l’Inter sarebbe al momento l’unica squadra che ha fatto passi concreti per provare a prendere il Papu Gomez in uscita dall’Atalanta. I nerazzurri avrebbero messo sul piatto Matias Vecino, ex centrocampista della Fiorentina, di recente alle prese con un grave infortunio. La proposta però non avrebbe convinto i dirigenti bergamaschi che continueranno ad ascoltare le offerte. La pista più probabile rimane l’estero, anche se in Italia le pretendenti sono tante. Anche la Fiorentina è alla finestra.

