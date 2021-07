Intervento chirurgico per Amrabat: i dettagli sulle condizioni del centrocampista della Fiorentina

Arrivano delle novità importanti su Sofyan Amrabat. Secondo quanto riportato da SOS Fanta, nella giornata di domani il centrocampista della Fiorentinadovrà operarsi per un piccolo intervento di pubalgia. Un problema non grave e che in ogni caso non richiederà un lungo stop.

Amrabat si recherà dal professor Gilles Reboul, lo stesso dottore che ha operato Verratti per lo stesso problema negli anni scorsi con eccellenti risultati. Il marocchino dovrà rimanere fuori circa 2 settimane, poi rientrerà a disposizione della Fiorentina per una stagione importante per uno dei centrocampisti fondamentali per i viola.