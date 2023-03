Intesa totale tra Atalanta e Milan: due ex Fiorentina sono pronti a ritrovarsi nella prossima stagione

Due ex Fiorentina sono pronti a ritrovarsi. Stiamo parlando di Marco Sportiello e Stefano Pioli, insieme già in viola nella stagione 2017/18. E’ infatti ormai definita l’intesa tra Atalanta e Milan per il trasferimento in rossonero del portiere, che l’anno prossimo occuperà il ruolo di vice Maignan.

Non ci sono più dubbi sull’esito positivo dell’operazione: Sportiello si legherà al Milan attraverso un lungo contratto, secondo tuttomercatoweb di ben quattro stagioni. Un ottimo numero dodici e un uomo spogliatoio, già apprezzato da Pioli ai tempi di Firenze quando pur con alti e bassi giocò l’intero campionato da titolare.