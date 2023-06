In scadenza con la Roma e un futuro tutto da scrivere per Stephan El Shaarawy, che si arricchisce di una prospettiva in più: il Faraone sembra destinato a lasciare i giallorossi, anche se il club ha fatto la sua mossa con una proposta di rinnovo al ribasso che nonostante la volontà di restare a Trigoria non ha entusiasmato il giocatore. E adesso, come racconta il Corriere dello Sport, per l’attaccante spunta la pista turca.

Destino di El Shaarawy che potrebbe essere intrecciato a quello di Vincenzo Montella: l'ex allenatore della Fiorentina dopo l'addio all'Adana Demirspor potrebbe restare nel campionato turco di Süper Lig, accasandosi al Fenerbahçe, e vorrebbe con sé l'attaccante giallorosso. Nel frattempo, il club dei Friedkin pare essere molto vicino all'accordo con Gianluca Scamacca, ex Sassuolo oggi al West Ham, in passato vicino anche al trasferimento a Firenze.