Intreccio di mercato in casa Roma: per la Fiorentina, potrebbe tornare di moda un difensore già noto

Con la maxi-sosta dei Mondiali alle porte, i discorsi per il calciomercato sono anticipati rispetto al solito. La Fiorentina, in questo senso, potrebbe rientrate in un intreccio di mercato che coinvolge la Roma, come riporta Calciomercato.it.

I giallorossi sarebbero interessati a Micky Van de Ven, difensore olandese del Wolfsburg. L’eventuale arrivo del classe 2001 sarebbe molto facilitata da una cessione in casa Roma. In cima alla lista degli ‘indesiderati’, c’è Marash Kumbulla, già noto nell’ambiente Fiorentina, già cercato e sul quale potrebbero proprio tornare i viola, con forte interesse nei suoi confronti e nel trovare un quarto difensore centrale.