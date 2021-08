“Inutile prendere giocatori solo per fare numero, c’è da alzare il livello. Gonzalez mi è piaciuto, ma in Italia…”

Il commentatore di Mediaset Masssimo Paganin ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e della partita giocata contro il Cosenza. Queste le sue parole: “La Fiorentina mi ha fatto una buona impressione, con la squadra che sembra già aver assimilato le idee del suo allenatore. Italiano è in grado di farsi capire molto velocemente. Inutile prendere giocatori per fare numero, servono calciatori che possano alzare il livello. Nico Gonzalez mi è piaciuto, ma dovrà adattarsi al sacrificio che è richiesto agli esterni in Italia”.