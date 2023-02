‘Inutile scriviate di Sabiri. Non prenderemo un esterno’. I bluff canonici della Fiorentina, con tutt’altro in testa

Il calciomercato ha le proprie strategie, storie e narrazioni, che lo animano e caratterizzano dando vita ad un grande gioco a cui prende parte ovviamente anche la Fiorentina. La sessione che si è chiusa appena due giorni fa ovviamente non ha fatto eccezione. La dirigenza viola che ancora una volta ha bluffato cercando di mandare fuori strada la stampa, potendo contare anche sull’appoggio degli addetti ai lavori interessati.

Più volte dalla dirigenza della Fiorentina è stata smentita la pista che portava ad Abdelhamid Sabiri, ma anche ogni trattativa per un calciatore che potesse arricchire il parco attaccanti viola. ‘E’ inutile che scriviate di Sabiri e non prenderemo un esterno’. La Fiorentina ha provato ad allontanare l’attenzione dalle trattative che da tempo tesseva, trovando terreno fertile, nel caso di Brekalo, anche negli agenti. Lo stesso procuratore di Brekalo, Andy Bara, ha categoricamente escluso proprio a Fiorentinanews.com che il giocatore croato potesse arrivare a Firenze.

I fatti però raccontano che sia Sabiri che Brekalo sono due nuovi giocatori della Fiorentina e che il secondo presto debutterà anche agli ordini di mister Italiano. E per l’ennesima volta, le schermaglie che caratterizzano questo periodo si sono sprecate. La Fiorentina ha però dimostrato di avere ben altre idee in testa rispetto a quanto affermato, chiudendo negli ultimi giorni di mercato (ultime ore nel caso di Sabiri), operazioni da tempo intessute in modo solido ed approfondito, al di là delle smentite di facciata.