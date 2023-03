Invase il campo tentando di aggredire il portiere, il PSV lo bandisce dallo stadio per 40 anni. E il tifoso del Sivasspor…

Era il 23 febbraio quando un 20enne tifoso del PSV invase il campo tentando di colpire con un pugno il portiere del Siviglia Dmitrovic. Per lui non ci fu niente da fare, visto che con la sua grande stazza l’estremo difensore serbo lo immobilizzò senza problemi aspettando l’ingresso della sicurezza.

La società olandese ha fatto sapere che il tifoso dovrà stare lontano dal proprio stadio per ben 40 anni, bandendolo fino al 2063. Attualmente il tifoso sta scontando una pena detentiva di 3 mesi per aver invaso il campo e il club olandese sta valutando ulteriori sanzioni per eventuali danni subiti dal club.

Non così bene è andata ad Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina aggredito da un tifoso del Sivasspor con un pugno che, questa volta, è arrivato in pieno rompendo il naso al ragazzo. L’uomo turco è attualmente in carcere e aspetta di conoscere la sua pena. Che la penalizzazione del PSV possa essere d’esempio?