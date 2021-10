Inzaghi dopo la rissa in Lazio-Inter: “Ecco perche i miei ragazzi hanno dato in escandescenza”

Al termine della partita contro la Lazio, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha voluto chiarire quali siano stati i motivi della rissa avvenuta al termine della gara. Queste le sue parole:

“Il secondo gol è strano ma ci sta che l’arbitro non fischi, ci sta che non buttino fuori la palla. Abbiamo perso la testa e il terzo gol è arrivato così. Ci prendiamo la prestazione, non il risultato, non ci voleva per la classifica. Se andava butttata fuori? Lautaro non può vedere Dimarco a terra, l’arbitro in questi casi può anche fermare ma non ne parlerei troppo”