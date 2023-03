Inzaghi: “Ecco i giocatori che mancheranno domani. La Fiorentina è in forma, per batterla servirà la migliore Inter”

Ai canali ufficiali del club, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in vista della partita di domani contro la Fiorentina: “Per definire la formazione titolare aspetterò gli ultimi allenamenti. Sicuramente oltre a Calhanoglu mancherà Skriniar e probabilmente anche Dimarco. Alla partita di domani arriveremo con tantissima voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Sappiamo di affrontare una squadra in forma, motivata, che sta facendo bene anche in Europa e in Coppa Italia. Negli ultimi tempi la Fiorentina ha ottenuto ottimi risultati, per batterla servirà la migliore Inter“.

E poi ha aggiunto: “Italiano utilizza un modulo che rende la sua squadra molto compatta, con tutti i giocatori che occupano benissimo le loro posizioni e sanno stare in campo. Al netto della tattica, però, all’Inter servirà soprattutto la motivazione, la voglia da parte di tutti di fare uno sforzo in più per il compagno”.