Inzaghi fa la conta degli indisponibili per la gara contro la Fiorentina: un attaccante potrebbe dare forfait

Arrivano alcune novità dal fronte Inter in vista della gara che la Fiorentina dovrà affrontare contro i nerazzurri martedì sera al ‘Franchi’. L’attaccante argentino Joaquin Correa, lanciato ieri titolare contro il Bologna dal tecnico Simone Inzaghi, è stato costretto ad uscire anzitempo per una botta al bacino. Dopo esami approfonditi all’Humanitas, gli accertamenti hanno dato fortunatamente esito negativo, tranquillizzando subito la situazione.

Il suo recupero resta però molto difficile per la sfida con la Fiorentina. Anche il centrocampista Arturo Vidal è in dubbio per le prossime partite, visto l’affaticamento muscolare che gli ha impedito di giocare col Bologna.